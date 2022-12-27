السيطرة على حريق 9 خزانات بمصفاة الكوير بالعراق

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سيطرت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، على حريق في مصفاة الكوير النفطي بدون تسجيل خسائر بشرية.
وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد سركوت كارش في تصريح لوكالة الرسمية العراقية واع: تمت السيطرة على حريق مصفاة الكوير بدون تسجيل خسائر بشرية، مضيفًا أن، الخسائر كانت مادية فقط، وتضمنت 9 خزانات.
وفي وقت سابق من اليوم، أشار شهود عيان إلى اندلاع حريق في مصفاة الكوير بمحافظة أربيل العراقية.
وأكد الشهود لوكالة سبوتنيك، أن حريقًا اندلع في مصفاة للنفط في قضاء مخمور، وتحاول فرق الإطفاء السيطرة عليه وإخماد النيران، دون معرفة الأسباب وراء اندلاعه.
وأبانت مقاطع مصورة تصاعد ألسنة اللهب في المصفاة النفطي على طريق الكوير-أربيل، في مشهد يصور ضخامة الحريق وصعوبة السيطرة عليه، وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن 6 سيارات إطفاء شاركت في السيطرة على الحريق وإخماده.
#العراق.. أنباء عن حريق في مصفاة "لاناز " على طريق أربيل – كوير وعمليات إطفائه مستمرة #الحدث pic.twitter.com/27cPyx2zcf
— ا لـحـدث (@AlHadath) December 27, 2022