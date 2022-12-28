السيف غاليري: توزيع 35 مليون ريال أرباحاً مرحلية نقدية

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أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع 35 مليون ريال أرباحاً مرحلية نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2022.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 2022/12/29 والمقيدين في سجل المساهمين لدى “إيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعاً 130.62 نقطة ليقفل عند مستوى 10359.26 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 104 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 151 شركة ارتفاعًا في قيمتها، في حين أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.
وتصدرت أسهم شركات: ولاء، والجزيرة ريت، وتنمية، والوطنية للتعليم، ومعدنية الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات: السيف غاليري، والتطويرية الغذائية، ودلة الصحية، وبن داود، والاتحاد، الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.42 % و 14.78 %.
وتصدرت الأسهم الأكثر نشاطًا بالكمية، أسهم شركات: دار الأركان، وأمريكانا، والسيف غاليري، وأرامكو السعودية، وشمس.
أما أسهم شركات: السيف غاليري، والراجحي، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وسابك فكانت الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 294.29 نقطة ليقفل عند مستوى 19182.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 2708 صفقة.