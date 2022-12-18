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يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف إمام ومؤذن للعمل بالرياض

2022-12-18 الساعة 9:50
الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف إمام ومؤذن للعمل بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض دعوة الراغبين لـوظيفتي (إمام، مؤذن)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

 

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المسميات الوظيفية

– إمام

المؤهلات و الخبرة

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • ألا يقل العمر عن 18 سنة .
  • الحصول على الشهادة الثانوية.
  • حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
  • اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
  • التفرغ التام للعمل.
  • اجتياز الكشف الطبي.
  • حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
– مؤذن
المؤهلات والخبرة
  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • ألا يقل العمر عن 18 سنة .
  • الحصول على الشهادة الثانوية.
  • حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
  • اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
  • التفرغ التام للعمل.
  • اجتياز الكشف الطبي.
  • حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

طريقة التقديم:

– للتقديم و الاطلاع علي مزيد من التفاصيل والوصف الوظيفي .
رابط التقديم (اضغط هنا)

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