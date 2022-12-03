الشؤون الإسلامية تفتح باب التقديم لوظيفتي إمام ومؤذن

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض دعوة الراغبين لوظيفتي (إمام، مؤذن) على ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية

– إمام