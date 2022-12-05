الشؤون البلدية: رخصة السكن الجماعي للأفراد مدتها سنة

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المواطنين إلى الالتزام بتجديد الرخصة المنتهية للسكن الجماعي للأفراد أو إلغائها في حال عدم الحاجة لها.

مخالفة عدم التجديد

وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها اليوم الاثنين “حرصك على تجديد الرخصة المنتهية للسكن الجماعي للأفراد أو إلغائها في حال عدم حاجتك لها يجنبك المخالفة”.

وأضافت أن رخصة السكن الجماعي للأفراد مدتها سنة واحدة فقط، ويجب تجديدها بشكل سنوي.

السكن الجماعي للأفراد

وكان البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد أهمية استخراج الترخيص ومطابقته للشروط الصحية والفنية والسلامة في تحقيق الجودة والاستدامة للمساكن، مشيرًا إلى أن خدمة إصدار رخصة السكن الجماعي للأفراد تتم عبر منصة “بلدي” من خلال أحد المكاتب الهندسية المؤهلة بكل يُسر وسهولة.

وتتيح الخدمة لأصحاب ومستأجري العقارات إصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد، كما تُسهم في التأكد من التزام المساكن الجماعية للأفراد بالاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان، وتعزيز الحوكمة والتعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بتطوير السكن الجماعي للارتقاء بجودة خدمات السكن الجماعي للأفراد.