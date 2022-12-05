الشباب صاحب أعلى نسبة استحواذ هذا الموسم

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ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة قائمة مميزة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.
وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فريق الليوث صاحب نسبة الاستحواذ الأعلى هذا الموسم بـ80.4%، وذلك خلال مباراته ضد الباطن.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد بدأ مشواره في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي بمواجهة الباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.
وكان دوري روشن السعودي قد توقف بعد الجولة الثامنة؛ وذلك نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، على أن تعود المنافسات يوم 15 ديسمبر.
وقبل فترة التوقف الحالية، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، يليه النصر بـ19 نقطة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).