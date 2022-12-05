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ضمن منافسات دوري روشن

الشباب صاحب أعلى نسبة استحواذ هذا الموسم

2022-12-05 الساعة 6:18
الشباب صاحب أعلى نسبة استحواذ هذا الموسم
المواطن - الرياض

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ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة قائمة مميزة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الشباب الأعلى استحواذًا

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فريق الليوث صاحب نسبة الاستحواذ الأعلى هذا الموسم بـ80.4%، وذلك خلال مباراته ضد الباطن.

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نادي الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد بدأ مشواره في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي بمواجهة الباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

الشباب ضد الباطن
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

دوري روشن السعودي

وكان دوري روشن السعودي قد توقف بعد الجولة الثامنة؛ وذلك نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، على أن تعود المنافسات يوم 15 ديسمبر.

وقبل فترة التوقف الحالية، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، يليه النصر بـ19 نقطة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

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