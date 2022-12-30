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ضمن منافسات دوري المحترفين

الشباب لا يخسر ضد الاتفاق في الرياض

2022-12-30 الساعة 1:45
الشباب لا يخسر ضد الاتفاق في الرياض
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تألقه ضد نظيره الاتفاق، وتحقيق فوز جديد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الشباب ضد الاتفاق

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الاتفاق، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

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ويملك الليوث سجلًا مميزًا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، حيث إنه لم يخسر أي مباراة أمامه في الرياض ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالنظام الحالي منذ موسم 2008/ 2009.

الشباب والاتفاق
جانب من المباراة – المصدر spl

ولعب الفريقان 12 مباراة في الرياض، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز 8 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات، ليكون الاتفاق أكثر فريق استضافه الليوث دون أن يخسر ضده ضمن منافسات دوري المحترفين.

وسبق أن لعب الفريقان 24 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا لليوث، حيث نجح في تحقيق 11 انتصارًا، مقابل 5 لصالح فارس الدهناء، وخيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات.

الشباب
لاعبو الليوث في الدوري – المصدر @AlShababSaudiFC

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، ولديه لقاء مؤجل، فيما يقع فارس الدهناء في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

الاتفاق
لاعبو فريق الاتفاق في الدوري – المصدر spl

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