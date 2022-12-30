الشباب لا يخسر ضد الاتفاق في الرياض

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تألقه ضد نظيره الاتفاق، وتحقيق فوز جديد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الشباب ضد الاتفاق

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الاتفاق، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويملك الليوث سجلًا مميزًا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، حيث إنه لم يخسر أي مباراة أمامه في الرياض ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالنظام الحالي منذ موسم 2008/ 2009.

ولعب الفريقان 12 مباراة في الرياض، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز 8 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات، ليكون الاتفاق أكثر فريق استضافه الليوث دون أن يخسر ضده ضمن منافسات دوري المحترفين.

وسبق أن لعب الفريقان 24 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا لليوث، حيث نجح في تحقيق 11 انتصارًا، مقابل 5 لصالح فارس الدهناء، وخيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، ولديه لقاء مؤجل، فيما يقع فارس الدهناء في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.