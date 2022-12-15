الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين
شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا كبيرًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ليكون الأفضل بعد مرور 8 جولات.
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية أظهرت تفوق الشباب، وعلق قائلًا: “بعد مرور 8 جولات.. ما الفرق بين الموسم الماضي والحالي؟”.
وبدأ الاتحاد الموسم الماضي بشكل مميز، حيث كان الأكثر فوزًا بـ5 انتصارات، والأكثر تسجيلًا برصيد 18 هدفًا، وتصدر مهاجم الليوث آنذاك، أوديون إيغالو قائمة الهدافين بـ8 أهداف، والفتح الأقل استقبالًا للأهداف بـ4 أهداف.
ويُسيطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على أفضل الأرقام هذا الموسم، حيث إنه الأكثر فوزًا برصيد 7 انتصارات، والأقوى هجوميًا بـ20 هدفًا، ويضم هداف الدوري حتى الآن، كارلوس جونيور بـ6 أهداف، واستقبل هدفين فقط، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا مع الاتحاد.
وكان من المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الاتحاد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، قبل أن يتم تأجيلها للشهر المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وينفرد الليوث بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 18 نقطة.