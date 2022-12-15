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في دوري روشن السعودي

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

2022-12-15 الساعة 3:26
الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم
المواطن - مروة نبيل

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شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا كبيرًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ليكون الأفضل بعد مرور 8 جولات.

تفوق الشباب

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية أظهرت تفوق الشباب، وعلق قائلًا: “بعد مرور 8 جولات.. ما الفرق بين الموسم الماضي والحالي؟”.

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نادي الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

وبدأ الاتحاد الموسم الماضي بشكل مميز، حيث كان الأكثر فوزًا بـ5 انتصارات، والأكثر تسجيلًا برصيد 18 هدفًا، وتصدر مهاجم الليوث آنذاك، أوديون إيغالو قائمة الهدافين بـ8 أهداف، والفتح الأقل استقبالًا للأهداف بـ4 أهداف.

ويُسيطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على أفضل الأرقام هذا الموسم، حيث إنه الأكثر فوزًا برصيد 7 انتصارات، والأقوى هجوميًا بـ20 هدفًا، ويضم هداف الدوري حتى الآن، كارلوس جونيور بـ6 أهداف، واستقبل هدفين فقط، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا مع الاتحاد.

دوري روشن السعودي
مقارنة بين الموسمين – المصدر @SPL

تأجيل مواجهة الاتحاد

وكان من المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الاتحاد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، قبل أن يتم تأجيلها للشهر المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد الليوث بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

الشباب
لاعبو الليوث في الدوري – المصدر spl

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