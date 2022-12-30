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ضمن منافسات الجولة الـ11

الشباب يتصدر دوري روشن مؤقتًا بثلاثية في الاتفاق

2022-12-30 الساعة 10:43
الشباب يتصدر دوري روشن مؤقتًا بثلاثية في الاتفاق
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب فوزًا كبيرًا على نادي الاتفاق بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الليث بثنائية دون رد.

الشباب يصعد للصدارة بثلاثية

وتقدم الإسباني سانتي مينا بالهدف الأول لليث في الدقيقة الـ22 بعد عمل جماعي مميز، ثم أضاف المدافع إياجو سانتوس الهدف الثاني لليث بالدقيقة الـ45 من ضربة ركنية نُفذت بإتقان.

الشباب والاتفاق - حسان تمبكتي

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل الليث فرض سيطرته ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب عبدالله الخطيب لاعب الاتفاق بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ87.

وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 25 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 13 نقطة في المركز العاشر.

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