الشباب يتصدر دوري روشن مؤقتًا بثلاثية في الاتفاق

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب فوزًا كبيرًا على نادي الاتفاق بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽️
د21' سانتي مينا يسجل الهدف الأول لفريق الشباب 🔥
الشباب 1 × 0 الاتفاق#الشباب_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/aZ9i2zUm96
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 30, 2022
وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الليث بثنائية دون رد.
وتقدم الإسباني سانتي مينا بالهدف الأول لليث في الدقيقة الـ22 بعد عمل جماعي مميز، ثم أضاف المدافع إياجو سانتوس الهدف الثاني لليث بالدقيقة الـ45 من ضربة ركنية نُفذت بإتقان.
هدددددف!⚽️
د45+1' سانتوس يسجل الهدف الثاني لفريق الشباب 🔥
الشباب 2 × 0 الاتفاق pic.twitter.com/SYIOW3UFPZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 30, 2022
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل الليث فرض سيطرته ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب عبدالله الخطيب لاعب الاتفاق بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ87.
وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 25 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 13 نقطة في المركز العاشر.
هدددددف!⚽️
د86' عبدالله الخطيب يسجل الهدف الثالث للشباب ( بالخطأ في مرماه) 🔥
الشباب 3 × 0 الاتفاق#الشباب_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/oZ0FSVLTkp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 30, 2022