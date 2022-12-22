الشباب يتفوق على الاتحاد بالشوط الأول بعد إهدار ركلتي جزاء

أنهى نادي الشباب الشوط الأول من مباراة الاتحاد بتفوقه بهدف دون رد في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل الليث حيث أهدر فهد المولد فرصة إحراز الهدف الأول في شباك نادي الاتحاد بالدقيقة الثامنة.

الشباب يُسجل هدفًا

ثم أهدر الأرجنتيني بانيجا لاعب الليث فرصة إحراز الهدف الأول في شباك مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد بعد أن نفذ ركلة ركنية بطريقة خادعة.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب الاتحاد، مهند الشنقيطي بداعي التسلل في الدقيقة الـ18.

ثم نجح الليوث في إحراز الهدف الأول بعد جملة فنية متقنة عبر ظهيره الأيسر متعب الحربي في الدقيقة الـ40.

وأهدر بعدها بانيجا فرصة إحراز الهدف الثاني لليث بإهداره ركلة جزاء تصدى لها مارسيلو غروهي، ثم أهدر الاتحاد فرصة إحراز هدف التعادل بعد إهدار البرازيلي رومارينيو ركلة جزاء تصدى لها كيم حارس مرمى نادي الشباب.