الشباب يتفوق على الاتحاد بالشوط الأول بعد إهدار ركلتي جزاء

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أنهى نادي الشباب الشوط الأول من مباراة الاتحاد بتفوقه بهدف دون رد في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
متعب الحربي يضع الشباب في المقدمة ⚽️قد يهمّك أيضاً
الاتحاد 0 × 1 الشباب#الاتحاد_الشباب
#كأس_الملك | #SSC pic.twitter.com/XE8YM2WyIO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2022
وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل الليث حيث أهدر فهد المولد فرصة إحراز الهدف الأول في شباك نادي الاتحاد بالدقيقة الثامنة.
ثم أهدر الأرجنتيني بانيجا لاعب الليث فرصة إحراز الهدف الأول في شباك مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد بعد أن نفذ ركلة ركنية بطريقة خادعة.
وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب الاتحاد، مهند الشنقيطي بداعي التسلل في الدقيقة الـ18.
غروهي يتصدى لركلة جزاء بانيغا ✅#الاتحاد_الشباب
#كأس_الملك | #SSC pic.twitter.com/oBofk1sCOK
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2022
ثم نجح الليوث في إحراز الهدف الأول بعد جملة فنية متقنة عبر ظهيره الأيسر متعب الحربي في الدقيقة الـ40.
وأهدر بعدها بانيجا فرصة إحراز الهدف الثاني لليث بإهداره ركلة جزاء تصدى لها مارسيلو غروهي، ثم أهدر الاتحاد فرصة إحراز هدف التعادل بعد إهدار البرازيلي رومارينيو ركلة جزاء تصدى لها كيم حارس مرمى نادي الشباب.
كيم يتصدى لركلة جزاء رومارينهو ✅#الاتحاد_الشباب
#كأس_الملك | #SSC pic.twitter.com/WVFn47Keio
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2022