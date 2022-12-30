الشباب يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، الشوط الأول من مباراة الاتفاق في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي، متفوقًا بثنائية دون رد.

وتقدم الإسباني سانتي مينا بالهدف الأول لليث في الدقيقة الـ22 بعد عمل جماعي مميز، ثم أضاف المدافع إياجو سانتوس الهدف الثاني لليث بالدقيقة الـ45 من ضربة ركنية نُفذت بإتقان.

ويسعى الليث إلى الفوز من أجل الصعود إلى صدارة دوري روشن مؤقتًا.