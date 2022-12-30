الشباب يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، الشوط الأول من مباراة الاتفاق في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي، متفوقًا بثنائية دون رد.
هدددددف!⚽️
د21' سانتي مينا يسجل الهدف الأول لفريق الشباب 🔥
الشباب 1 × 0 الاتفاق#الشباب_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/aZ9i2zUm96قد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 30, 2022
وتقدم الإسباني سانتي مينا بالهدف الأول لليث في الدقيقة الـ22 بعد عمل جماعي مميز، ثم أضاف المدافع إياجو سانتوس الهدف الثاني لليث بالدقيقة الـ45 من ضربة ركنية نُفذت بإتقان.
ويسعى الليث إلى الفوز من أجل الصعود إلى صدارة دوري روشن مؤقتًا.
هدددددف!⚽️
د45+1' سانتوس يسجل الهدف الثاني لفريق الشباب 🔥
الشباب 2 × 0 الاتفاق pic.twitter.com/SYIOW3UFPZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 30, 2022