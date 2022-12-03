الشباب يختتم معسكر أبو ظبي بتعادل مع الشارقة

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة 1/1 وديًا، في إطار استعدادات الليوث لاستئناف دوري روشن السعودي.

تعادل الشباب والشارقة

وبدأ المدرب الإسباني فيسينتي مورينو المباراة بالتشكيل التالي؛ حسين شيعان، فواز الصقور، إياغو سانتوس، محمد عيسى، متعب الحربي، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، كريستيان جوانكا، أرون بوبيندزا، كارلوس جونيور وسانتي مينا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في هز الشباك عند الدقيقة 63 برأسية رائعة من كارلوس جونيور، فيما سجل ماخيتي ديوب هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة الودية.

وتُعد مباراة الشباب ضد الشارقة اليوم هي الرابعة التي يخوضها الليوث في معسكره الإعدادي بأبو ظبي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث فاز على الجزيرة الإماراتي، وخسر ضد الوحدة الإماراتي وسندرلاند الإنجليزي.

ومن المقرر أن يؤدي الليوث تدريبه الأخير، صباح يوم غد الأحد، قبل أن يعود إلى الرياض مساء، لمواصلة استعداداته لاستئناف مباريات دوري روشن السعودي.

الليوث في الدوري

ويستأنف الليوث منافسات دوري روشن السعودي، يوم 15 ديسمبر الجاري، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة.