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خلال مبارياته ضد الاتفاق

الشباب يستهدف الفوز الـ12

2022-12-29 الساعة 5:48
الشباب يستهدف الفوز الـ12
المواطن - مروة نبيل

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتفاق المقبلة.

تفوق الشباب ضد الاتفاق

ويلعب الشباب ضد الاتفاق، يوم غد الجمعة عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

وسبق أن لعب الشباب ضد الاتفاق 24 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا لليوث، حيث حقق 11 انتصارًا، مقابل 5 لصالح فارس الدهناء، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات.

ويسعى الليوث للنهوض سريعًا، وتجاوز عقبة الخسارة ضد الفتح، لمصالحة الجماهير واستعادة صدارة دوري روشن السعودي، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

الاتفاق ضد الشباب
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL

الفريقان في دوري روشن

وقبل مواجهة الغد، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، ولديه لقاء مؤجل، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

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