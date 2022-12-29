الشباب يستهدف الفوز الـ12

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتفاق المقبلة.
ويلعب الشباب ضد الاتفاق، يوم غد الجمعة عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.
وسبق أن لعب الشباب ضد الاتفاق 24 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا لليوث، حيث حقق 11 انتصارًا، مقابل 5 لصالح فارس الدهناء، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات.
ويسعى الليوث للنهوض سريعًا، وتجاوز عقبة الخسارة ضد الفتح، لمصالحة الجماهير واستعادة صدارة دوري روشن السعودي، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.
وقبل مواجهة الغد، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، ولديه لقاء مؤجل، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.