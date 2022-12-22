الشباب يستهدف فوزًا غائبًا من 13 عامًا

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تألقه هذا الموسم، وتحقيق الفوز على نظيره الاتحاد اليوم ضمن منافسات كأس الملك.

نهائي مبكر اليوم

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مواجهة الاتحاد ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم، في ختام منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك لموسم 2022/ 2023.

وتُعتبر مواجهة اليوم بمثابة النهائي المبكر في بطولة كأس الملك، حيث إن الفريقين يُقدمان مستوى مميزًا هذا الموسم في دوري روشن السعودي، ويطمح كل منهما لمواصلة تألقه والمنافسة على اللقب.

الشباب يبحث عن فوز غائب

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق فوز غائب ضد الاتحاد في كأس الملك منذ 13 عامًا، حيث يعود آخر انتصار له في المباراة النهائية عام 2009، عندما فاز بأربعة أهداف دون رد، وحصد اللقب.

ولعب الفريقان 4 مرات بعد ذلك ضمن منافسات بطولة كأس الملك، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز بهم جميعًا، وكان آخرهم في ربع نهائي نسخة 2018 بنتيجة 3/1، وأكمل مشواره وتوج باللقب أمام الفيصلي.