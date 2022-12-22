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خلال مواجهة الاتحاد بكأس الملك

الشباب يستهدف فوزًا غائبًا من 13 عامًا

2022-12-22 الساعة 6:18
الشباب يستهدف فوزًا غائبًا من 13 عامًا
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تألقه هذا الموسم، وتحقيق الفوز على نظيره الاتحاد اليوم ضمن منافسات كأس الملك.

نهائي مبكر اليوم

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مواجهة الاتحاد ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم، في ختام منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك لموسم 2022/ 2023.

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الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وتُعتبر مواجهة اليوم بمثابة النهائي المبكر في بطولة كأس الملك، حيث إن الفريقين يُقدمان مستوى مميزًا هذا الموسم في دوري روشن السعودي، ويطمح كل منهما لمواصلة تألقه والمنافسة على اللقب.

الاتحاد والشباب
لاعبو الاتحاد والليوث

الشباب يبحث عن فوز غائب

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق فوز غائب ضد الاتحاد في كأس الملك منذ 13 عامًا، حيث يعود آخر انتصار له في المباراة النهائية عام 2009، عندما فاز بأربعة أهداف دون رد، وحصد اللقب.

ولعب الفريقان 4 مرات بعد ذلك ضمن منافسات بطولة كأس الملك، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز بهم جميعًا، وكان آخرهم في ربع نهائي نسخة 2018 بنتيجة 3/1، وأكمل مشواره وتوج باللقب أمام الفيصلي.

الاتحاد والشباب
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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