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بعد خسارته أمام الفتح

الشباب يسعى لاستعادة توازنه ضد الاتفاق

2022-12-29 الساعة 2:56
الشباب يسعى لاستعادة توازنه ضد الاتفاق
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للنهوض سريعًا، وتجاوز عقبة الخسارة ضد الفتح في دوري روشن السعودي، بالفوز على الاتفاق، واستعادة الصدارة.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الاتفاق، يوم غد الجمعة عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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الشباب
لاعبو الليوث في الدوري – المصدر spl

وقبل مباراة الغد، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، ولديه لقاء مؤجل، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق في الدوري – المصدر spl

الشباب يسعى للفوز

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خسارته الأولى في دوري روشن السعودي هذا الموسم بالجولة الماضية ضد الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، وتأمل كتيبة المدرب الإسباني فيسينتي مورينو في استعادة التوازن سريعًا.

الشباب
لاعبو الليوث في الدوري – المصدر @AlShababSaudiFC

ويطمح فيسينتي مورينو في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الاتفاق، لتجنب الخسارة الثانية على التوالي، ومصالحة الجماهير الغاضبة من المستوى والنتيجة ضد الفتح، وتوديع كأس الملك بركلات الترجيح ضد الاتحاد.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة بدوري روشن السعودي، واستغلال تذبذب مستوى الليوث، لخطف الثلاث نقاط أو الحصول على نقطة التعادل.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق في الدوري – المصدر spl

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