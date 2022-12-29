الشباب يسعى لاستعادة توازنه ضد الاتفاق

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للنهوض سريعًا، وتجاوز عقبة الخسارة ضد الفتح في دوري روشن السعودي، بالفوز على الاتفاق، واستعادة الصدارة.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الاتفاق، يوم غد الجمعة عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، ولديه لقاء مؤجل، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

الشباب يسعى للفوز

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خسارته الأولى في دوري روشن السعودي هذا الموسم بالجولة الماضية ضد الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، وتأمل كتيبة المدرب الإسباني فيسينتي مورينو في استعادة التوازن سريعًا.

ويطمح فيسينتي مورينو في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الاتفاق، لتجنب الخسارة الثانية على التوالي، ومصالحة الجماهير الغاضبة من المستوى والنتيجة ضد الفتح، وتوديع كأس الملك بركلات الترجيح ضد الاتحاد.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة بدوري روشن السعودي، واستغلال تذبذب مستوى الليوث، لخطف الثلاث نقاط أو الحصول على نقطة التعادل.