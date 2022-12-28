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بعد إصابته بقطع في أربطة مفصل القدم

الشباب يفقد محترفه بوبيندزا شهرين

2022-12-28 الساعة 11:12
الشباب يفقد محترفه بوبيندزا شهرين
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي الشباب عن غياب نجمه الجابوني آرون بوبيندزا عن مباريات الفريق الأول لمدة شهرين، بعد إصابته بقطع في أربطة مفصل القدم.

وذكر الفريق العاصمي أن اللاعب الجابوني أجرى أمس الثلاثاء أشعة الرنين المغناطيسي على موضع إصابته خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الفتح في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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إصابة بوبيندزا

وكان محترف الشباب أُصيب في مباراة الفتح، التي خسرها الليث برباعية مقابل هدف.

وسيواجه الشباب، نادي الاتفاق بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتواجد الليث في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة عن نادي النصر المتصدر.

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