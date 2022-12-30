الشبو قنبلة موقوتة لمتعاطيه

قال مدير إدارة الدراسات والمعلومات للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات د. سليمان اللحيدان، إن مادة الشبو تعد مادة قاتلة وبمثابة قنبلة موقوتة لمتعاطيه، ورغم تعدد مسمياته إلا أن تناوله يعني تناول مادة قاتلة تؤذي المتعاطي لها ومن حوله.

أضراره وأعراضه

وأوضح اللحيدان في حواره لبرنامج ” نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، أن هناك علامات للتعاطي على المدى القصير والبعيد، فهذه المادة تؤثر بشكل مباشر على الدماغ فور امتصاص الدم لها، حيث تؤدي لإصابة متعاطيه بحالة من الاندفاع لإدمان هذه المادة، فضلاً عن تأثيرها على عظام الجسم

وفيما يتعلق بأعراضها، قال اللحيدان، فهي تظهر في العظام ونزول الوزن وقلة النوم، وفي حالة وقف تعاطيه بشكل مفاجئ قد يدخل المتعاطي في حالة اكتئاب.

الشبو

يطلقون عليه الشبو أو الكريستال ميث أو الآيس، معروف في بداية انتشاره بأنّه كان لأولاد الأكابر فقط في مصر؛ حيث ارتفعت أسعاره بشكل جنوني في البداية؛ إلا أنّه بعد ذلك أصبح في متناول الجميع، حتى أُطلق عليه “مخدر الشوارع”.