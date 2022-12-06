الشتاء يبدأ غدًا مع دخول المربعانية

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن فصل الشتاء مختلف على موعد بدايته وفقًا لحسابي الأنواء والفلك.

اختلاف توقيت الشتاء

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “وفقًا لحساب الأنواء والطوالع يبدأ فصل الشتاء بدخول المربعانية في 7 ديسمبر، وذلك في كل سنة”.

وأضاف “أما الحساب الفلكي والجغرافي العالمي يجعلان بداية فصل الشتاء عند حدوث الانقلاب الشتوي حيث يقع في 22 ديسمبر، ويحدث ذلك عندما تتعامد الشمس فوق مدار الجدي”.

بداية الشتاء

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع بداية فصل الشتاء ودخول أول نجوم المربعانية غدًا الأربعاء.

وأضاف الحصيني خلال مداخلة سابقة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع”، أن المربعانية تعتبر فعليًا هي بداية فصل الشتاء.

وأوضح أن دخول المربعانية يوافق يوم 7 ديسمبر، لافتًا إلى أن خصائص هذا الموسم أحيانًا تدخل قبله وأحيانًا تأتي بعده.

وقت المربعانية

أما المسند فكشف في وقت سابق، أنه لا يستطيع المؤقتون تحديد وقت دخول المربعانية أو وخروجها في تاريخ معين لا تتقدم عنه ولا تتأخر كشروق الشمس وبداية الشهر مثلًا.

وأوضح أن المربعانية عبارة عن خصائص جوية مميزة ببرودتها النهارية والمسائية وديم أمطارها وتشكل الندى فجرًا، وخروج البخار من الفم وسقوط أوراق الشجر، فمتى ما وجدت هذه الخصائص فإن المربعانية قد دخلت.