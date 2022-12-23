الشرطة الفرنسية تعلن هوية مطلق النار بباريس

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أعلن مكتب المدعي العام في فرنسا أن مسلحًا قتل 3 أشخاص وأصاب أربعة آخرين في هجوم قرب مركز ثقافي كردي في باريس، اليوم الجمعة، فيما كشفت الشرطة تفاصيل عن منفذ الاعتداء.
وقال مصدر في الشرطة، إن المشتبه به بإطلاق النار، فرنسي الجنسية وله سوابق في محاولتي قتل.
كما أوضح أن الرجل المعتقل أبيض البشرة وهو في 69 من عمره، موضحاً أن حصيلة الضحايا ليست نهائية.
وأضاف: الرجل اعتقل مع سلاحه، لكن دوافعه ما زالت مجهولة في الوقت الحالي.
من جانبه، قال عمدة باريس إن منفذ اعتداء الدائرة العاشرة ناشط في أقصى اليمين، مضيفاً: من حق الأكراد أن يتمكنوا من العيش بسلام في فرنسا.
فيما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن منفذ اعتداء باريس هاجم قبل عام مركزًا للاجئين. وحدث إطلاق النار اليوم في شارع دانغيين بالقرب من مركز ثقافي كردي في منطقة تجارية وحيوية.
من جانبها، قالت النيابة العامة: فُتح تحقيق في جرائم الاغتيال والقتل العمد والعنف المشدد، وأُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية. وتم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عامًا، يجري التحقق من هويته.
فيما قال مكتب الادعاء في باريس: نبحث في دوافع عنصرية خلف اعتداء الدائرة العاشرة في باريس.