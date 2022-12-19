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الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة

2022-12-19 الساعة 10:21
الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) تعلن وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية بعدة مدن (الرياض، مكة المكرمة، الجوف)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي خدمات الدعم (الجوف):

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– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

2- مُحلل استثمار أول (الرياض):

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3-  قائد محطة (مكة المكرمة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- مسؤول فني رئيسي (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية).
– القدرة على إجراء التحليل الهندسي والحسابات ذات الصلة.

– الشركة السعودية للخطوط الحديدية، شركة متخصصة للخطوط الحديدية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست الشركة عام 1427هـ.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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