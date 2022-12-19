الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) تعلن وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية بعدة مدن (الرياض، مكة المكرمة، الجوف)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي خدمات الدعم (الجوف):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
2- مُحلل استثمار أول (الرياض):
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- قائد محطة (مكة المكرمة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- مسؤول فني رئيسي (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية).
– القدرة على إجراء التحليل الهندسي والحسابات ذات الصلة.
– الشركة السعودية للخطوط الحديدية، شركة متخصصة للخطوط الحديدية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست الشركة عام 1427هـ.
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا