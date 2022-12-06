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بسبب قانون الصحافة الجديد

الشركة المالكة لفيسبوك تهدد بحذف الأخبار

2022-12-06 الساعة 12:19
الشركة المالكة لفيسبوك تهدد بحذف الأخبار
المواطن - متابعة

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هددت شركة ميتا بلاتفورمز، مالكة فيسبوك، بإزالة الأخبار من منصتها تمامًا، إذا أقر الكونجرس الأمريكي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.

شروط النشر

ويسهل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة الإنترنت، مثل ميتا وألفابت، مالكة جوجل، في ما يتعلق بالشروط التي يمكن بموجبها نشر محتوى هذه المؤسسات عبر الإنترنت.

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وذكرت مصادر مطلعة أن المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.

حذف الأخبار

وقال المتحدث الرسمي باسم ميتا، آندي ستون، في تغريدة، إن الشركة ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار إذا أقر القانون بدلًا من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات.

وأضاف: القانون فشل في إدراك أن دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة لأن ذلك يعود بالفائدة على أرباحها النهائية وليس العكس.

مشروع القانون

وحث تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، وهو مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف، الكونجرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بذريعة أن الصحف المحلية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لعدة سنوات أخرى، والوقت لاتخاذ الإجراءات يتضاءل.

وقال التحالف: إذا لم يتحرك الكونجرس قريبًا، فإننا نخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعليًا الصحف المحلية في أمريكا.

تجربة أستراليا

وجاء في تقرير حكومي، أن قانونًا أستراليًا مشابهًا نجح إلى حد بعيد بعد أن دخل حيز التنفيذ في مارس 2021 عقب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى. وأدى القانون إلى توقف بث الأخبار على فيسبوك في أستراليا لفترة وجيزة.

وأضاف التقرير أنه منذ سريان القانون، وقع العديد من شركات التكنولوجيا، ومنها ميتا وألفابت، أكثر من 30 اتفاقًا مع وسائل الإعلام لتعويضها عن المحتوى الذي يدر عليها أموالًا.

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