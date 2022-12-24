الشيخي: لا يمكن رفع العقوبات عن الهلال والاتحاد

أبدى القانوني أحمد الشيخي رأيه في إمكانية رفع العقوبات عن ناديي الهلال والاتحاد، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

تعليق الشيخي على رفع العقوبات

وعلق أحمد الشيخي على هذه الأنباء، قائلًا: “باطلاعي على كامل حيثيات قضيتيّ الكابتنين كنو وحمدالله خلال الأشهر الماضية، أرى أنه لا يمكن بحال من الأحوال رفع العقوبات عن الاتحاد أو الهلال”.

وتابع الشيخي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أستبعد أن يحصل ذلك أساسًا، وإن حصل، فأعتقد أنه لن يكون لصالح النظام الرياضي العام بالمملكة، وقد يفتح بابًا يصعب إغلاقه”.

أزمة الهلال والاتحاد

ويُعاني الهلال من عقوبة المنع من قيد الصفقات خلال فترتي الانتقالات بصيف 2022 وشتاء 2023، بسبب أزمة تجديد عقد لاعبه محمد كنو، بعد توقيعه مع نادي النصر في آن واحد.

وأُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية إصدار قرار بالعفو؛ يُتيح لنادي الهلال تسجيل اللاعبين قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، عاقبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن منع نادي الاتحاد من تسجيل اللاعبين لفترة واحدة بسبب أزمة التفاوض مع عبدالرزاق حمدالله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).