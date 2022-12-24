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بسبب قضيتي كنو وحمدالله

الشيخي: لا يمكن رفع العقوبات عن الهلال والاتحاد

2022-12-24 الساعة 2:18
الشيخي: لا يمكن رفع العقوبات عن الهلال والاتحاد
المواطن - مروة نبيل

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أبدى القانوني أحمد الشيخي رأيه في إمكانية رفع العقوبات عن ناديي الهلال والاتحاد، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

تعليق الشيخي على رفع العقوبات

وعلق أحمد الشيخي على هذه الأنباء، قائلًا: “باطلاعي على كامل حيثيات قضيتيّ الكابتنين كنو وحمدالله خلال الأشهر الماضية، أرى أنه لا يمكن بحال من الأحوال رفع العقوبات عن الاتحاد أو الهلال”.

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وتابع الشيخي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أستبعد أن يحصل ذلك أساسًا، وإن حصل، فأعتقد أنه لن يكون لصالح النظام الرياضي العام بالمملكة، وقد يفتح بابًا يصعب إغلاقه”.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

أزمة الهلال والاتحاد

ويُعاني الهلال من عقوبة المنع من قيد الصفقات خلال فترتي الانتقالات بصيف 2022 وشتاء 2023، بسبب أزمة تجديد عقد لاعبه محمد كنو، بعد توقيعه مع نادي النصر في آن واحد.

محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC

وأُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية إصدار قرار بالعفو؛ يُتيح لنادي الهلال تسجيل اللاعبين قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، عاقبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن منع نادي الاتحاد من تسجيل اللاعبين لفترة واحدة بسبب أزمة التفاوض مع عبدالرزاق حمدالله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

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