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الشيخ أحمد الحواشي في ذمة الله

2022-12-10 الساعة 5:27
الشيخ أحمد الحواشي في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ أحمد الحواشي إمام الجامع الكبير في خميس مشيط سابقاً.

وتفاعل المغردون عبر وسم “#وفاة_الشيخ_أحمد_الحواشي”، ووسم “#أحمد_الحواشي”، داعين له بالرحمة والمغفرة.

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ونعاه عبدالرحيم بن أحمد الحَوَّاش بتغريدة قال فيها “فاضت روح التقي-كما أحسبه- إلى حبيبها، فضيلة الوالد العلامة العابد: أحمد بن محمد الحواش، اللهم قدم عليك وقد كان يحبك ويقضي كل أوقاته في الصلاة وذكرك ويبقى في بيتك أكثر من بقائه في بيته فاللهم اجعله في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واللهم جبرًا لقلوبنا”.

وغرد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين بقوله “رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وغرد د . سامي الحمود بقوله “وداعاً ياشيخ المصلين، وفاة الشيخ أحمد الحواشي إمام الجامع الكبير في خميس مشيط سابقاً، نحسبه ولا نزكيه على الله رجلاً نشأ في طاعة الله وشهد الناس تعلقه بالمسجد وطول الصلاة

كان مدرسة في الخشوع وطول القيام، اللهم اغفر لعبدك #أحمد_الحواشي وارحمه وارفع درجته وأحسن العزاء لذويه”.

وقال د. خليل الحدري أستاذ الأصول الإسلامية للتربية المشارك بجامعتيِّ أم القرى والإمام ( سابقاً): “وفاة الشيخ أحمد الحواشي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وأحسن العزاء لأهله ومحبيه”.

 

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