الشيخ السديس: الأمة الإسلامية تواجه فتنة تغييب العقول إما بأفكار هدامة أو مسكرات مغيبة

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قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الجمعة، إنه في هذ الآونة التاريخية تعيش الأمة الإسلامية فتنًا حالكة، وعواصف من التحديات واصفًا إياها بـ “الحالكة”.
فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس:قد يهمّك أيضاً
تعيش أمتنا الإسلامية في هذه الآونة فتنا حالكة وعواصف من التحديات منها فتنة تغييب العقول إما بأفكار هدّامة ضالة أو مسكرات مغيبة مُضلّة #الإخبارية pic.twitter.com/haKCyioKIz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2022
وأكد السديس خلال خطبة الجمعة اليوم، أن من أخطر هذه الفتن في الأمة فتنة تغييب العقول إما بأفكار هدامة أو من خلال المسكرات والمخدرات المغيبة المضلة للعقول، في وقت يعد العقل والإدراك من أغلى نعم الخالق التي وهبها للإنسان، قائلًا: ” بالعقل يسمو صاحبه وتجلّ مناقبه وإذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه”.
ووصف السديس المخدرات بأنها خراب للدين ودمار للعقل وإتلاف الصحة وبغيضة إلى الرحمن وآفة العصر وكلما زادت ظاهرة استعمالها في مجتمع من المجتمعات ارتفعت معدل الجرائم.
وأفاد السديس بأن الإحصاءات أثبتت أن أكثر من 40٪ من القضايا الجنائية و 60٪ من الجرائم المجتمعية سببها المخدرات.
وأضاف السديس أن هذ الفتنة تنتشر في محيط الشباب، وتعود أبرز أسبابها إلى ضعف الوازع الديني وضمور مستوى التربية والتقليد الأعمى وجلساء السوء من أسباب تفشي المخدرات.