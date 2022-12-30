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وأكد أن العقل والإدراك من أغلى النعم

الشيخ السديس: الأمة الإسلامية تواجه فتنة تغييب العقول إما بأفكار هدامة أو مسكرات مغيبة

2022-12-30 الساعة 2:01
الشيخ السديس: الأمة الإسلامية تواجه فتنة تغييب العقول إما بأفكار هدامة أو مسكرات مغيبة
المواطن - فريق التحرير

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قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الجمعة، إنه في هذ الآونة التاريخية تعيش الأمة الإسلامية فتنًا حالكة، وعواصف من التحديات واصفًا إياها بـ “الحالكة”.

أخطر الفتن

وأكد السديس خلال خطبة الجمعة اليوم، أن من أخطر هذه الفتن في الأمة فتنة تغييب العقول إما بأفكار هدامة أو من خلال المسكرات والمخدرات المغيبة المضلة للعقول، في وقت يعد العقل والإدراك من أغلى نعم الخالق التي وهبها للإنسان، قائلًا: ” بالعقل يسمو صاحبه وتجلّ مناقبه وإذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه”.

آفة العصر

ووصف السديس المخدرات بأنها خراب للدين ودمار للعقل وإتلاف الصحة وبغيضة إلى الرحمن وآفة العصر وكلما زادت ظاهرة استعمالها في مجتمع من المجتمعات ارتفعت معدل الجرائم.

وأفاد السديس بأن الإحصاءات أثبتت أن أكثر من 40٪ من القضايا الجنائية و 60٪ من الجرائم المجتمعية سببها المخدرات.

أسبابه

وأضاف السديس أن هذ الفتنة تنتشر في محيط الشباب، وتعود أبرز أسبابها إلى ضعف الوازع الديني وضمور مستوى التربية والتقليد الأعمى وجلساء السوء من أسباب تفشي المخدرات.

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