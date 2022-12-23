السديس يزف بشرى ترقية قرابة 1000 موظف برئاسة الحرمين

زفّ الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم الجمعة، البشرى الكبرى لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة والوكالة بترقيات شاملة في مختلف المراتب تعد الأكثر من نوعها والأول في تاريخ الرئاسة والوكالة حيث تصل إلى قرابة ألف موظف مُرقى.

الأولى في تاريخ الرئاسة

وأكد الرئيس العام أن الترقيات الشاملة الأولى في تاريخ الرئاسة تجسّد اهتمام القيادة الرشيدة بكل العاملين في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحفيزهم لتحقيق أعلى معايير التطوير والجودة في منظومة الخدمات كافة.

وقال الرئيس العام إن منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة الذين حصلوا على الترقيات أثبتوا جدارتهم بكل امتياز واقتدار؛ لتقديم أفضل وأرقى الخدمات في منظومة الحرمين الشريفين مواكبة للرؤية المباركة ٢٠٣ والموائمة مع أهداف الرئاسة في تحقيق التميز التشغيلي، والتكامل والريادة في التميز في منظومة الأعمال والخدمات في الحرمين الشريفين وفق أحدث المعايير العالمية.

التهاني

وقدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تهنئته لجميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة والذين تم ترقيتهم متمنيًا لهم النجاح والتوفيق ومزيدًا من التألق وتعظيم والجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي في أدائهم.

ورفع الرئيس العام شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجهودهما المتواصلة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما سائلًا المولى أن يجعل أعمالهم الخيرة في موازين حسناتهم.

أعلى معايير الجودة

من جهتها، تسابق الرئاسة العامة الزمن لتعظيم التميز والريادة في مجال التحولات الرقمية والخدمات المقدمة للقاصدين، وفق أعلى معايير الجودة، وبما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الزائرين؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وكانت رئاسة الحرمين قد أعلنت عن بشرى سارة لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبحسب ما جاء في بيان موقع الرئاسة المقتضب.