الشيخ خالد المهنا : واجهوا الكربات والشدائد بتسبيح الله

قال خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا، اليوم الجمعة، إن الأرواح لا حياة لها إلا بذكر الخالق، مُذكرًا بحديث الرسول “مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت”.

مداومة التسبيح

ودعا الشيخ الدكتور خالد المهنا في خطبة الجمعة اليوم إلى الحفاظ والمداومة على ذكر وتسبيح الله ليلًا ونهارًا، قائلًا :”لا تجعلوا قلوبكم تصدأ بالذنوب والغفلة”.

فيديو | خطيب المسجد النبوي خالد المهنا: لا تجعلوا قلوبكم تصدأ بالذنوب والغفلة#الإخبارية pic.twitter.com/Ioj0hHRPk2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 16, 2022

وأضاف خطيب المسجد النبوي أن من يريد أن يفك الله عنه الكربات والشدائد فعليه بالمداومة على التسبيح، قائلاً: “واجهوا الكربات والشدائد بتسبيح الله”.

فيديو | خطيب المسجد النبوي خالد المهنا: واجهوا الكربات والشدائد بتسبيح الله#الإخبارية pic.twitter.com/VdBPr8AvwL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 16, 2022

أول خطبة

وكانت رئاسة شؤون الحرمين، قد أعلنت أن إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، سيلقي خطبة الجمعة الأولى له، اليوم الجمعة في المسجد الحرام، كما سيلقي إمام وخطيب المسجد النبوي، فضيلة الشيخ خالد المهنا خطبة الجمعة الأولى له أيضًا، في المسجد النبوي.

يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمشاركة كل من فضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام، وفضيلة إمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا، وفضيلة إمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي في الخطابة بالمسجد النبوي.