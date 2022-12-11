الشيخ : فوز الأخضر على الأرجنتين زلزال بلغت ارتداداته كل العالم

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أكد الإعلامي والكاتب الرياضي محمد الشيخ، أن الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني، بدور المجموعات من كأس العالم 2022 في قطر سيظل هو الفوز الأهم والزلزال الذي ضرب العالم الكروي كله.
وكتب الناقد الرياضي محمد الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: فوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي كان انتصارًا تاريخيًا، بل زلزالاً عنيفًا ضرب الدوحة يوم 22 نوفمبر 2022 وبلغت ارتداداته كل العالم، شاء المأزومون أم أبوا.
وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2022 على استاد لوسيل بشكل مميز، حيث نجح في تحويل تأخره ضد الأرجنتين، إلى فوز تاريخي بنتيجة 2-1.
وواصل الأخضر تقديم الأداء المميز خلال مواجهة بولندا في الجولة الثانية، حيث كان الأفضل تكتيكيًا، وأهدر ركلة جزاء عن طريق سالم الدوسري، ليخسر بهدفين، إلا أن المستوى الذي قدمه؛ جعل التوقعات تصب لصالحه ضد المكسيك.
وودع الأخضر، كأس العالم 2022 من مرحلة المجموعات بعد خسارته ضد منتخب المكسيك الأول لكرة القدم في الجولة الأخيرة بنتيجة 2/1، إلا أنه حظي بدعم كبير، بعد تقديمه لأداء مشرف في البطولة العالمية.