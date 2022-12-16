الشيخ ياسر الدوسري في أول خطبة له بالمسجد الحرام : التزموا التوحيد الخالص لله

تحدث خطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، اليوم الجمعة، عن إخلاص العباد لله وإقامة الدين وصية للأنبياء والرسل، مؤكدًا على أهمية الرسالة التي أنزلها الله على رسله لدعوة عباده.

عظمة التوحيد

وأوضح الشيخ الدوسري أهمية أمر التوحيد وإخلاص العبادة لله، في وقت تتكاثر فيه إغواءات الشياطين، داعيًا المواطنين لعبادة الله وحده وعدم الشرك به.

فيديو | خطيب المسجد الحرام ياسر الدوسري: عظموا أمر التوحيد واعبدوا ربكم ولا تجعلوا له أنداداً #الإخبارية pic.twitter.com/3U1EFqw2G0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 16, 2022

ودعا الشيخ الدوسري إلى التزام التوحيد الخالص لله فهو أساس الفلاح لكل المسلمين، لافتًا إلى أن القرآن الكريم يعد أعظم مصدر لمعرفة التوحيد.

أول خطبة

وكانت رئاسة شؤون الحرمين، قد أعلنت أن إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، سيلقي خطبة الجمعة الأولى له، اليوم الجمعة في المسجد الحرام، كما سيلقي إمام وخطيب المسجد النبوي، فضيلة الشيخ خالد المهنا خطبة الجمعة الأولى له أيضًا، في المسجد النبوي.

يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمشاركة كل من فضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام، وفضيلة إمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا، وفضيلة إمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي في الخطابة بالمسجد النبوي.