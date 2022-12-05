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لاستخراج أفضل ما في الدواء

الصحة : استخدموا بخاخ الربو للأطفال بطريقة صحيحة

2022-12-05 الساعة 3:44
الصحة : استخدموا بخاخ الربو للأطفال بطريقة صحيحة
المواطن - الرياض

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كشفت وزارة الصحة، عن الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو (القمع) للأطفال، والذي يساعد على استخراج أفضل ما في دواء الربو بشكل صحيح.

الطريقة الصحيحة

وقدمت وزارة الصحة في إنفوجراف صادر عنها، الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو للأطفال، حيث تشتمل على عدة خطوات وهي التأكد من سلامة القمع وتركيبه بشكل صحيح، ورج البخاخ عدة مرات ثم نزع الغطاء.

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وأضافت أنه بعد ذلك يتم وضع فتحة البخاخ في نهاية القمع المخصصة لذلك، ثم وضع القناع على وجه الطفل بحيث يغطي الفم والأنف بإحكام، ثم يتم إمساكه بإحكام أيضًا.

وأشارت إلى أن الخطوة التي تليها هي أن يتم مطالبة الطفل بأن يقوم بإخراج الهواء من رئتيه (زفير)، وعقب ذلك يتم الضغط على عبوة البخاخ مرة واحدة.

ولفتت الوزارة “هنا دع الطفل يأخذ شهيقًا وزفيرًا عميق 5 مرات على الأقل، وعقب ذلك دع الطفل يغسل فمه بالمضمضة بالماء”.

غسل الفم بالمضمضة

وكانت وزارة الصحة نصحت في وقت سابق، بأهمية تشجيع الطفل على غسل فمه بالمضمضة بالماء بعد الانتهاء من استخدام بخاخ الربو.

بخاخ الربو

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