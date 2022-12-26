الصحة العالمية: متحور الصين سريع الانتشار قليل الخطورة

كشفت منظمة الصحة العالمية أن المتحور المنتشر في الصين حاليًّا سريع الانتشار قليل الخطورة ويتبع لمتحورات أوميكرون.

وقالت الصحة العالمية: لا ننصح بجرعات لقاح إضافية لمواجهة الانتشار الجديد لكورونا.

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وأعربت المنظمة عن قلقها من قرار الصين عدم مشاركة أعداد إصابات كورونا الجديدة.

وتحدثت الصحة العالمية، عن حقيقة الحاجة إلى عودة الإغلاق في العالم عقب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” في الصين؛ ما أسفر عن إصابات بالملايين.

وبينت الصحة العالمية: لا ندعو إلى عودة الإغلاقات وإعاقة حركة السفر العالمية بسبب كورونا، مضيفة: لا ننصح بجرعات لقاح إضافية لمواجهة الانتشار الجديد لكورونا.