الصحة المصرية تحذر من فيروس يستهدف الأطفال الأقل من عامين

أكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية، عمرو قنديل، أن هذه الأيام تعتبر بداية الأمراض الموسمية.

أمراض موسمية

ولفت عمرو قنديل إلى أن تلك الأمراض تتنوع بداية من نزلات البرد أو الفيروس المخلوي أو الفيروسات الغددية أو فيروس كورونا.

وأردف قنديل، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص برفع الوعي حول أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة سونافي مصر، أن هناك منظومة في مصر للترصد، من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات مرورًا بالقطاع الوقائي، من أجل اكتشاف الأمراض الجديدة في مصر.

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن منظومة الترصد قائمة على عدة أشياء أساسية، مثل الترصد لأماكن مختارة تمثل القطاع الصحي في مصر، ونظام الترصد القائم على الحدث، وذلك من خلال التأكد من انتشار الأمراض، وبرنامج الاستخبارات الوبائية، وأخيرًا المسح الصحي.

الإنفلونزات الموسمية

وأكد قنديل، أن 92% من الإنفلونزات الموسمية حول العالم من نوع أ، لافتًا إلى عدم وجود إنفلونزا الخنازير في مصر رغم زيادة انتشار بعض الأمراض التي تؤثر على الجهاز التنفسي، فضلًا عن أن حالات كورنا في مصر أصبحت قليلة للغاية.

وأشار قنديل، إلى أن الفيروس المخلوي يصيب الأطفال بشكل أكبر عكس الإنفلونزا الموسمية، التي تزداد مع التقدم في العمر، منوهًا إلى أن أكثر فيروس منتشر في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي كان الفيروس المخلوي.

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية شدد رئيس قطاع الطب الوقائي، على أن معظم الأمراض التنفسية نتيجة الفيروس المخلوي، الذي يزداد في الأطفال، خاصة فيما هم أقل من عامين، أما الموسمية فتزداد بين الفئات العمرية ما فوق 5 أعوام.

وأفاد رئيس قطاع الطب الوقائي: نطالب برفع الوعي الصحي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع أهمية استشارة الطبيب عند ارتفاع درجة الحرارة واستمرارها لأكثر من 3 أيام.