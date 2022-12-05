الصحة تصنف أعمار الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بـ الإنفلونزا

ناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة أخذ الأطفال اللقاح؛ لحمايتهم من الإنفلونزا الموسمية.

قالت الوزارة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الاثنين: الأطفال من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

الأشد خطورة

وتابعت: يعتبر الأطفال من الفئات الأكثر تأثيرًا بالإنفلونزًا ومضاعفاتها؛ نظرًا لكونهم في طور النمو وبناء الجهاز المناعي.

ولفتت الوزارة إلى أن الأطفال من عمر 2- 5 سنوات تكون الإنفلونزا خطيرة عند الإصابة بها، أما الأطفال من عمر 6 أشهر حتى عمر سنتين تكون الإنفلونزا أشد خطورة عند الإصابة بها.

وشددت على ضرورة أخذ اللقاح، قائلة: الأطفال بحاجة لحماية؛ لأن مناعتهم في طور النمو والتطور وأخذهم للقاح الإنفلونزا الموسمية يحميهم ويطمنك.

واستطردت: بادر بالتطعيم واحجز موعدك الآن عبر تطبيق صحتي.

خطوات الحجز

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة خطوات حجز لقاح الإنفلونزا الموسمية، من خلال 5 خطوات، عبر تطبيق صحتي.

جاءت الخطوات كالتالي:

حمل تطبيق صحتي وقم بتسجيل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.

اختر المواعيد لحجز موعد.

اختر حجز موعد.

يمكنك تحديد الخدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية.

أكمل الطلب بالضغط على التالي.

الفئات الأكثر عرضة

وأوصت الوزارة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية بأخذ اللقاح؛ نتيجة الخطر المضاعف لإصابتهم بهذا المرض؛ نظرًا لضعف الجهاز المناعي لديهم.

وبينت الوزارة أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، والنساء الحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة مثل السكري، وأمراض الصدر (الربو)، وأمراض القلب.