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تسبب ضعف الجهاز المناعي

الصحة تناشد كبار السن: بادروا بأخذ لقاح الإنفلونزا خشية مضاعفاتها

2022-12-06 الساعة 4:51
الصحة تناشد كبار السن: بادروا بأخذ لقاح الإنفلونزا خشية مضاعفاتها
المواطن - الرياض

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ناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة أخذ كبار السن لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ نظرًا لأنهم أحد الفئات الأكثر خطورة للتعرض لمضاعفات المرض.

ضعف الجهاز المناعي

وأكدت وزارة الصحة في إنفوجراف صادر عنها أن الإنفلونزا تضعف الجهاز المناعي عند كبار السن، مما يسبب مضاعفات أقوى، قد تؤدي إلى فشل في الرئة والقلب والتهابات حادة في الرئة.

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الفئات الأكثر إصابة

وكانت الوزارة أوصت في وقت سابق، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية بأخذ اللقاح؛ نتيجة الخطر المضاعف لإصابتهم بهذا المرض؛ نظرًا لضعف الجهاز المناعي لديهم.

وبينت الوزارة أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، وكبار السن، والنساء الحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة مثل السكري، وأمراض الصدر (الربو)، وأمراض القلب.

ودعت المواطنين إلى المبادرة بتطعيم الإنفلونزا الموسمية وحجز الموعد الآن عبر تطبيق صحتي.

خطوات الحجز

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، خطوات حجز لقاح الإنفلونزا الموسمية، عبر تطبيق صحتي والتي تمثلت في:

  • حمل تطبيق صحتي وقم بتسجيل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.
  • اختر المواعيد لحجز موعد.
  • اختر حجز موعد.
  • يمكنك تحديد الخدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية.
  • أكمل الطلب وسيتم الحجز.

كبار السن

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