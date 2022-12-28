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أكدت أهمية ممارسة الرياضة والمشي عموماً

الصحة توضح أفضل وأسهل طريقة لتقليل الرغبة في تناول السكريات

2022-12-28 الساعة 1:32
الصحة توضح أفضل وأسهل طريقة لتقليل الرغبة في تناول السكريات
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أفضل طريقة لتقليل الرغبة في تناول السكريات للحفاظ على الصحة بصفة عامة.

أهمية ممارسة الرياضة

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها” عش بصحة”: إن ممارسة المشي لمدة 15 دقيقة يومياً تساعد على تقليل مستوى التوتر والرغبة في تناول السكريات

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أهمية ممارسة المشي

وأضافت الوزارة، إذا كنت متوتراً؟ أو ودك تأكل سكريات؟.. امش مدة 15 دقيقة، المشي يساعد على تقليل مستوى التوتر وتقليل رغبتك في تناول السكريات”.

 

 

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