الصحة توضح أفضل وأسهل طريقة لتقليل الرغبة في تناول السكريات

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أفضل طريقة لتقليل الرغبة في تناول السكريات للحفاظ على الصحة بصفة عامة.

أهمية ممارسة الرياضة

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها” عش بصحة”: إن ممارسة المشي لمدة 15 دقيقة يومياً تساعد على تقليل مستوى التوتر والرغبة في تناول السكريات

أهمية ممارسة المشي

وأضافت الوزارة، إذا كنت متوتراً؟ أو ودك تأكل سكريات؟.. امش مدة 15 دقيقة، المشي يساعد على تقليل مستوى التوتر وتقليل رغبتك في تناول السكريات”.