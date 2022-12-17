الصحة: خطر حقيقي يقع على 5 فئات من الإنفلونزا الموسمية

أكدت وزارة الصحة أن الخطر الحقيقي من الإنفلونزا الموسمية يقع على الفئات الأكثر خطورة، داعية إلى حماية صحتهم بحجز موعد لأخذ اللقاح.

مضاعفات خطيرة

وقالت الصحة في إنفوجراف صادر عنها إنه قد يتعرض المصاب بالإنفلونزا للوفاة جراء المضاعفات الخطيرة التي تسببها مثل مضاعفات الجهاز التنفسي (الالتهاب الرئوي)، ومضاعفات القلب والأوعية الدموية (النوبات القلبية والسكتات الدماغية).

ولفتت إلى أن هذه المخاطر قد تهدد بشكل خاص الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والمصابين بنقص المناعة والأطفال والحوامل.

وكانت الوزارة دعت في وقت سابق المواطنين إلى المبادرة بتطعيم الإنفلونزا الموسمية وحجز الموعد الآن عبر تطبيق صحتي.

خطوات حجز موعد لتلقي اللقاح

وحددت الصحة خطوات حجز موعد للحصول على اللقاح والذي يتم عبر تطبيق صحتي:

– تحميل تطبيق صحتي، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

– اختر المواعيد لحجز موعد.

– اختر حجز موعد.

– اختيار خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية.

– أكمل الطلب بالضغط على التالي.