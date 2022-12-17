الصحة: خطر حقيقي يقع على 5 فئات من الإنفلونزا الموسمية

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أكدت وزارة الصحة أن الخطر الحقيقي من الإنفلونزا الموسمية يقع على الفئات الأكثر خطورة، داعية إلى حماية صحتهم بحجز موعد لأخذ اللقاح.
وقالت الصحة في إنفوجراف صادر عنها إنه قد يتعرض المصاب بالإنفلونزا للوفاة جراء المضاعفات الخطيرة التي تسببها مثل مضاعفات الجهاز التنفسي (الالتهاب الرئوي)، ومضاعفات القلب والأوعية الدموية (النوبات القلبية والسكتات الدماغية).
ولفتت إلى أن هذه المخاطر قد تهدد بشكل خاص الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والمصابين بنقص المناعة والأطفال والحوامل.
وكانت الوزارة دعت في وقت سابق المواطنين إلى المبادرة بتطعيم الإنفلونزا الموسمية وحجز الموعد الآن عبر تطبيق صحتي.
وحددت الصحة خطوات حجز موعد للحصول على اللقاح والذي يتم عبر تطبيق صحتي:
– تحميل تطبيق صحتي، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
– اختر المواعيد لحجز موعد.
– اختر حجز موعد.
– اختيار خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية.
– أكمل الطلب بالضغط على التالي.