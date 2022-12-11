الصحة : لقاح الإنفلونزا يحمي من الولادة المبكرة

حثت وزارة الصحة، السيدات الحوامل على حماية أنفسهن وجنينهن بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن الولادة المبكرة وغيرها من المضاعفات الخطيرة قد تسببها الإنفلونزا.

مضاعفات خطيرة

وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها إن النساء تتأثر أثناء الحمل وما بعد الولادة بعدوى الإنفلونزا الموسمية، وقد تسبب الإصابة بها بمضاعفات خطيرة مثل الولادة المبكرة، الالتهاب الرئوي، التنويم أو الدخول إلى العناية المبكرة، فضلًا عن مضاعفات شديدة الخطورة على الجنين.

وأكدت أن التطعيم ضد الإنفلونزا يقلل 50% من خطر الإصابة بالعدوى التنفسية الحادة عند النساء الحوامل المرتبطة بالإنفلونزا والمؤكدة مختبريًا.

الفئات الأكثر إصابة

وكانت الوزارة أوصت في وقت سابق، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية بأخذ اللقاح؛ نتيجة الخطر المضاعف لإصابتهم بهذا المرض؛ نظرًا لضعف الجهاز المناعي لديهم.

وبينت الوزارة أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، وكبار السن، والنساء الحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة مثل السكري، وأمراض الصدر (الربو)، وأمراض القلب.

ودعت المواطنين إلى المبادرة بتطعيم الإنفلونزا الموسمية وحجز الموعد الآن عبر تطبيق صحتي.

خطوات الحجز

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، خطوات حجز لقاح الإنفلونزا الموسمية، عبر تطبيق صحتي والتي تمثلت في: