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الصحة: 3 شروط لتلقى لقاح الحزام الناري

2022-12-24 الساعة 12:53
الصحة: 3 شروط لتلقى لقاح الحزام الناري
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن تلقي لقاح الحزام الناري للفئة العمرية 18 عاماً فأكثر، بثلاثة شروط، مع ضرورة استشارة الطبيب المعالج أولًا.

شروط تلقي اللقاح

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في تويتر “الصحة 937″، أنه يشترط لتلقي لقاح الحزام الناري لفئة 18 سنة فأكثر ما يلي:

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ـ في حال كان الشخص مصابًا بأحد الأمراض المناعية أو المناعة الذاتية.

ـ في حال كان الشخص يستخدم أدوية مثبطة للمناعة.

ـ ضرورة مراجعة الطبيب المعالج لتحديد مناسبة اللقاح للحالة الصحية.

اللقاح يحمي البالغين

وتابعت وزارة الصحة، أنه حسب التوصيات الحالية يتم تلقي جرعتين من لقاح الحزام الناري بفاصل 6 أشهر، وذلك للفئة العمرية 50 عاماً فأكثر، سواءً سبقت لهم الإصابة أم لا.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن اللقاح يساعد في حماية البالغين من الإصابة بعدوى الحزام الناري، ومضاعفات الإصابة بالعدوى.

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