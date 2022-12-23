الصحة : 3 وفيات و32 حالة كورونا جديدة

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كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (32) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (48) حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.
وبذلك يصل عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,506) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (826,743) حالة، تعافى منهم (814,287) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (2,950) حالة منها (30) حالة حرجة.