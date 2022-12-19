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الصحف الأرجنتينية تحتفل بالانتصار الأبدي لميسي

2022-12-19 الساعة 9:09
الصحف الأرجنتينية تحتفل بالانتصار الأبدي لميسي
المواطن - فريق التحرير

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احتفلت الصحف الأرجنتينية، اليوم الاثنين، بما وصفته بالانتصار الأبدي للأرجنتين وميسي، عقب مباراة ملحمية توجت بفوز الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022.

عبقرية ميسي

وكانت الأرجنتين، بقيادة ميسي تغلبت، أمس الأحد، على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

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وكأنها صرخة من القلب، خرجت صحيفة “أوليه” الرياضية بعنوان: نحن أبطال العالم على صفحتها الأولى، وسط إجماع وطني على عبقرية ليونيل ميسي الذي قاد المنتخب للقبه الأول منذ 1986 والثالث في تاريخه.

نهائي ملحمي

وانتشرت في كافة وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي صور ميسي مع الكأس وأخرى للمنتخب الأرجنتيني بأكمله وهم يصرخون فرحاً خلال احتفالات ما بعد المباراة التي وصفت بـ”نهائي ملحمي”.

وكانت الأرجنتين تقدمت في الشوط الأول بهدفين، قبل أن يعادل الفرنسي كيليان مبابي النتيجة في الدقيقتين 80 و81 وأخذ المواجهة إلى التمديد، ثم تقدمت الأرجنتين بهدف ثانٍ لميسي والثالث في اللقاء (108)، إلا أن مبابي أكمل الـ”هاتريك” في الدقيقة 118 لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

المجد الأبدي

وتصدر عنوان: المجد الأبدي لميسي، عموداً لـ”أوليه” يعكس الشعور العام السائد في الأرجنتين التي تنتظر منذ قرابة 20 عاماً أن ينجح نجمها في رفع الكأس الوحيدة الغائبة عن خزائنه، والانضمام إلى الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي منح البلاد لقبها الثاني عام 1986.

وكتب موقع شبكة “تي واي سي سبورت” الرياضية “الكأس غابت عن سجله: دموع مزدوجة للبطل.

يلامس السماء

أما صحيفة “ماركا” المدريدية، فكتبت: حسناً ليو، حصلت على مونديالك. وأنت تستحقه، فيما تغنت صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية اليومية بأن المنتخب يلامس السماء، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ومن “النهائي الذي لا يُنسى” إلى “الهذيان” و”النشوة” و”أفضل نهائي على مر العصور”، احتفلت الصحافة الأرجنتينية بما حققه رجال المدرب ليونيل سكالوني في قطر.

و”سعادة بلد” التي ركزت عليها صحيفة “كلارين” تلخص شعور 47 مليون أرجنتيني.

احتفالات البرازيل

حتى عند الجارة الكروية والخصم التاريخي البرازيل، احتُفل بانتصار الأخوة الأرجنتينيين، وأشادت صحيفة “أو غلوبو” الإخبارية بتتويج الجيران وانضمت إلى مادحي ميسي قائلة إنه الأفضل الذي “استحق كثيراً أن يرفع الكأس.

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