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ضمن منافسات الجولة العاشرة

الصعدي يمنح أبها التقدم بالشوط الأول

2022-12-25 الساعة 7:10
الصعدي يمنح أبها التقدم بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة العدالة ضد أبها، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بتقدم زعيم الجنوب بهدف دون رد.

تقدم أبها ضد العدالة

وبدأت مباراة العدالة ضد أبها المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، وظهر زعيم الجنوب بشكل أفضل، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة.

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العدالة ضد أبها
احتفال الصعدي – المصدر @abhaFC

ونجح نواف الصعدي في تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأشعل الهدف المباراة، حيث حاول لاعبو الفريقين في هز الشباك مجددًا.

وأطلق لاعب فريق العدالة، كريستوفر جونزاليس تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أمسكها حارس المرمى ديفيز إيباسي عند الدقيقة 33، وواصل أصحاب الأرض الضغط، ونفذ جملة تكتيكية رائعة بعدة تمريرات، إلا أن الكرة ذهبت بعيدًا.

العدالة وأبها
جانب من المباراة – المصدر @abhaFC

وواصل الفريقان المحاولات بحثًا عن هز الشباك، وسط تألق الدفاع وحراس المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ضد أبها بهدف نظيف.

أبها
لاعبو زعيم الجنوب – المصدر @abhaFC

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يقع أبها في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

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