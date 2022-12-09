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شهدت منافسة محمومة بين 226 صقرًا

الصقارون الدوليون يختتمون مسابقة الملواح بمهرجان الصقور

2022-12-09 الساعة 10:33
الصقارون الدوليون يختتمون مسابقة الملواح بمهرجان الصقور
المواطن - واس

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اختتمت، اليوم الجمعة، الأشواط النهائية للمشاركين الدوليين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022، تحت اسم كؤوس الملك عبدالعزيز، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة واسعة من الصقَّارين المحترفين والمُلاك من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

منافسة محمومة

وشهد اليوم الختامي منافسة محمومة بين 226 صقراً من فئة جير تبع، وجير شاهين (فرخ وقرناس)، وعدد كبير من صقاري الدول المختلفة، ضمن ثمانية أشواط للمحترفين والمُلاك الدوليين في مسابقة الملواح «400 متر»، حيث فاز الفريق الإماراتي “F3-S” بكأس الملك عبدالعزيز الشوط الأول لفئة جير تبع فرخ محترفين، إلى جانب حصوله على المركز الثالث، ليحل القطري محمد بن علي العسيري ثانياً، كما استحوذ الفريق الإماراتي على المرتبتين الأولى والثانية في الشوط الثاني لكأس الملك عبدالعزيز بفئة جير تبع قرناس محترفين، وعاد القطري محمد بن علي العسيري ليأتي ثالثاً.

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فئة الأشواط المشاركة

واستطاع الصقار البحريني الهاجري بصقره “GS21” اقتناص كأس الملك عبدالعزيز في الشوط الثالث فئة جير شاهين فرخ محترفين، تلاه فريق دبي، وفريق “F3-S” ثانياً وثالثاً، فيما تصدر فريق “F3-S” الترتيب في كأس الملك عبدالعزيز الشوط الرابع لفئة جير شاهين قرناس محترفين، إلى جانب حصوله على المركز الثالث، ليحل البحريني محمد بن عبدالوهاب الهاجري ثانياً، واستطاع فريق النخبة القطري الفوز بالشوط الخامس لكأس الملك عبدالعزيز لفئة جير تبع فرخ مُلاك بالصقر “ضيف” في 17.413 ثانية، تلاه الإماراتي سلطان بن سهيل المزروعي في المركز الثاني، والقطري حمد بن عبدالله العرجاني في المركز الثالث، بينما حصد الإماراتي خالد بن جمعة الهاملي بصقره “T7” الشوط السادس لكأس الملك عبدالعزيز لفئة جير تبع قرناس مُلاك، محققاً زمناً قدره 17.425 ثانية، وجاء فريق النخبة ثانياً، والقطري محمد بن سعد المعاضيد ثالثاً.

وتمكن الصقار الإماراتي عبيد بن خليفة الخييلي من الفوز بكأس الملك عبدالعزيز الشوط السابع فئة جير شاهين فرخ مُلاك بالصقر “أنوني” في 18.39 ثانية، تلاه مواطنه بطي بن أحمد المري، والقطري حمد بن عبدالله العرجاني ثالثاً، كما نال فريق النخبة المركزين الأول والثالث في الشوط الثامن كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير شاهين قرناس مُلاك، وحل ثانياً القطري حمد بن عبدالله العرجاني.

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