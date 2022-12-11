الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام

تقام صلاة الجنازة على الشيخ أحمد الحواشي، رحمه الله، عصر اليوم بالمسجد الحرام.

وتفاعل المغردون عبر وسم “#وفاة_الشيخ_أحمد_الحواشي”، ووسم “#أحمد_الحواشي”، داعين له بالرحمة والمغفرة.

ونعاه عبدالرحيم بن أحمد الحَوَّاش بتغريدة قال فيها “فاضت روح التقي-كما أحسبه- إلى حبيبها، فضيلة الوالد العلامة العابد: أحمد بن محمد الحواش، اللهم قدم عليك وقد كان يحبك ويقضي كل أوقاته في الصلاة وذكرك ويبقى في بيتك أكثر من بقائه في بيته فاللهم اجعله في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واللهم جبرًا لقلوبنا”.

صحيفة “المواطن” تتقدم بخالص العزاء لأسرة الشيخ أحمد الحواشي رحمه الله، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

حياته العلمية

يذكر أن الشيخ أحمد الحواشي، رحمه الله، درس في بداية دراسته بمدرسةِ الإمام أحمد بن حنبل الابتدائية بخميس مشيط السنة الأولى من دراسته ثم انتقل إلى مدرسةِ الخالدية الابتدائية بخميس مشيط ودرس فيها سنتين.

بعدها انتقل إلى مدرسة الإمام البخاري الابتدائية بخميس مشيط التي أكمل فيها المرحلة الابتدائية، ثم انتقل إلى المعهد العلمي في أبها حيث التقى بعدد من المشايخ والعلماء وتلقى عنهم العلم الشرعي.

حياته العملية

عمل الشيخ أحمد الحواشي في بداية حياته العملية عضواً في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة خميس مشيط لمدةِ عشر سنوات تقريباً، ثم عين أماماً وخطيباً للجامع الكبير بخميس مشيط منذ عام 1396 هـ حتى يوم الاثنين 2 / 3 / 1439 الموافق 20/11/2017/، وشارك في القيام بالعديد من المحاضرات واللقاءات في جميع أنحاء المملكة.