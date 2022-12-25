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الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني

2022-12-25 الساعة 1:37
الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني
المواطن - واس

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أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 900 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر ديسمبر، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي دعم شهر ديسمبر بلغ أكثر من 900 مليون ريال، خُصص دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر 2022م بلغ نحو 43.5 مليار ريال .

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برامج الدعم السكني

وقال بن ماضي :” إن تنوع برامج الدعم السكني وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية ضمن حلول وخيارات أكثر، حققت نمواُ متسارعاً سهل من رحلة تملك السكن الملائم”، مؤكداً أن الصندوق العقاري مستمر في تقديم برامج الدعم السكني التي تشتمل على عدد من المنتجات والحلول التمويلية والسكنية، تأكيداً لحرصه على تنوع الخيارات التي تمكن من توفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.

وبين أن الصندوق يقوم بتوعية مستفيديه بأهمية الادخار والتخطيط المالي والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، التي تُعد دليلًا على رحلة التملك وتوفر أفضل الحلول التمويلية والسكنية، مؤكدًا أن الصندوق ماضٍ في العمل على كل ما من شأنه دعم البرامج والمبادرات التي ترفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، من خلال القروض العقارية المدعومة، بالتعاون مع شركائه من الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري.

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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