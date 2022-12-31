Icon

أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
حاملًا قميصه الجديد

الصورة الرسمية الأولى لرونالدو في نادي النصر

2022-12-31 الساعة 11:31
الصورة الرسمية الأولى لرونالدو في نادي النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا، أمس السبت، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى صيف عام 2025.

ظهور رسمي

وظهر رونالدو في صورة رسمية حاملًا قميصه الجديد بنادي النصر والذي يحمل الرقم 7. وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزارة الصحة تعلن وظائف صحية لحملة الدبلوم بمختلف المناطق

Img

تغريدة نواف الخالدي تثير الجدل بعد مباراة النصر والهلال

وحصد رونالدو مع البرتغال لقبي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، كما توج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا منها 4 مع ريال مدريد الإسباني ويعد الهداف التاريخي للبطولة.

مراسم التوقيع

وأقيمت مراسم توقيع العقد في مدريد الإسبانية بحضور الأسطورة البرتغالي ومسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وتقرر أن يرتدي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات الرقم “7” خلال فترته مع الفريق العاصمي.

وأكد رونالدو استعداده للتجربة الجديدة قائلًا: إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات.

فصل تاريخي

وأبان مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر: هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نقل 60 من المها العربي إلى مواقع...
السعودية اليوم

نقل 60 من المها العربي إلى مواقع...

السعودية اليوم
قصة وقف بث حلقات الشرهان يرويها سعد...
السعودية اليوم

قصة وقف بث حلقات الشرهان يرويها سعد...

السعودية اليوم
الاحتجاجات تشتعل في فرنسا لليوم الثاني على...
العالم

الاحتجاجات تشتعل في فرنسا لليوم الثاني على...

العالم
توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...

السعودية اليوم
فيفا: اللاعب رقم 13 سر إنجاز المغرب
آخر الاخبار

فيفا: اللاعب رقم 13 سر إنجاز المغرب

آخر الاخبار
نادي الإبل يرصد 7 حالات عبث في...
السعودية اليوم

نادي الإبل يرصد 7 حالات عبث في...

السعودية اليوم
مصر تطمئن أصحاب الحسابات البنكية
العالم

مصر تطمئن أصحاب الحسابات البنكية

العالم
نصائح المرور للتعامل مع القيادة في الأمطار
حصاد اليوم

نصائح المرور للتعامل مع القيادة في الأمطار

حصاد اليوم