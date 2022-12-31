الصورة الرسمية الأولى لرونالدو في نادي النصر

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا، أمس السبت، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى صيف عام 2025.

ظهور رسمي

وظهر رونالدو في صورة رسمية حاملًا قميصه الجديد بنادي النصر والذي يحمل الرقم 7. وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.

وحصد رونالدو مع البرتغال لقبي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، كما توج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا منها 4 مع ريال مدريد الإسباني ويعد الهداف التاريخي للبطولة.

مراسم التوقيع

وأقيمت مراسم توقيع العقد في مدريد الإسبانية بحضور الأسطورة البرتغالي ومسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وتقرر أن يرتدي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات الرقم “7” خلال فترته مع الفريق العاصمي.

وأكد رونالدو استعداده للتجربة الجديدة قائلًا: إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات.

فصل تاريخي

وأبان مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر: هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة.