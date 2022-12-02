الصين تتهم أمريكا بإثارة الفوضى عالميًا

اتهمت وزارة خارجية الصين أمريكا بأنها تستخدم قوتها بشكل عشوائي الأمر الذي يخلق حالة من الفوضى في جميع أنحاء العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن البيانات الأمريكية تخلط الأمور وتمتلئ بعقلية الحرب الباردة والتحيزات الأيديولوجية.

وأشار إلى أن أمريكا هي المحرضة الأولى لما يُسمى بـ الدبلوماسية القسرية، التي تؤكد عليها الإجراءات التي تتخذها من التهديدات بالقوة إلى العزلة السياسية، ومن العقوبات الاقتصادية إلى الحصار التكنولوجي.

وأكد على أن أمريكا تنشر معلومات مضللة بشكل دائم، وهو نهج استمر من الحرب الباردة إلى القرن الحالي، حيث تتلاعب بوسائل الإعلام والرأي العام لتنفيذ أغراضها مثل الحرب في العراق وسوريا، وتشويه سمعة سياسة بكين في منطقة شينجيانغ الأويغورية.

اتهام لأمريكا بتقويض الأمن

وتابع تشاو ليجيان أن الطائرات والسفن الحربية الأمريكية تظهر باستمرار في جميع أنحاء العالم لاستعراض الأسلحة، متسائلًا: من الذي يقوض الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي في نهاية المطاف؟ مجيبًا: الحقيقة واضحة من الوهلة الأولى.

وشدد على أنه يتعين على أمريكا أن توقف على الفور هجمات الافتراء على بكين، حيث يتطلب الحفاظ على علاقة صحية ومستقرة بين الصين والولايات المتحدة جهودًا مشتركة من الجانبين.

وقال: نأمل أن تعمل واشنطن مع بكين لتمهيد الطريق الصحيح لتعايش الصين وأمريكا كقوتين رئيسيتين معًا.

اتهام أمريكا لـ الصين

وفي المقابل، كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في اجتماع بوخارست مع نظرائه في الناتو، إن بلاده قلقة من سياسات الصين القسرية، وانتشار المعلومات الكاذبة، والتنمية العسكرية السريعة وغير الشفافة لها.