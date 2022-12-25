Icon

الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تؤكد دعمها لروسيا

الصين تتهم واشنطن بالتسبب في تدهور العلاقات

2022-12-25 الساعة 1:39
الصين تتهم واشنطن بالتسبب في تدهور العلاقات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دافع وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن موقف بلاده بشأن الحرب في أوكرانيا، الأحد، مشيرًا إلى أن الصين تعتزم العمل على تعميق علاقاتها مع روسيا العام المقبل.

تدهور العلاقات

وألقى وانغ، الذي عقد مؤتمره الصحافي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في العاصمة الصينية، باللوم على الولايات المتحدة في تدهور العلاقات بين أضخم اقتصادين في العالم، قائلاً إن الصين رفضت رفضًا قاطعًا سياسة الولايات المتحدة الخاطئة تجاه الصين.

قد يهمّك أيضاً
Img

المرشدي متحدثًا رسميًا لـ”الملكية الفكرية”

Img

ضبط 9 مخالفين بحوزتهم حطب محلي على متن 9 مركبات

وسعت الصين إلى مواجهة الضغوط الغربية في مجالات التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، ومطالباتها بمنطقة واسعة من غرب المحيط الهادئ، متهمة الولايات المتحدة بالبلطجة.

التعاون مع موسكو

وقد أدى رفضها إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا إلى مزيد من توتر العلاقات، كما نوه إلى الانقسام الناشئ مع كثير من دول أوروبا. وقال وانغ إن الصين تعتزم العمل على تعميق الثقة الاستراتيجية والتعاون المتبادلين مع روسيا.

وتابع: فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكدنا تمسكنا الدائم بالمبادئ الأساسية للموضوعية والحياد، دون تفضيل جانب على آخر، أو صب الزيت على النار، ناهيك عن السعي إلى تحقيق مكاسب أنانية من الوضع، حسب قوله.

إعادة العلاقات

وعلى الرغم من الأرضية المشتركة التي تجمع كلًا من الصين وروسيا، حيث تتعرض كلاهما لضغوط غربية، لكن مستقبل الصين الاقتصادي لا يزال مرتبطًا بالأسواق والتكنولوجيا الأمريكية والأوروبية. ويسعى الزعيم شي جين بينغ إلى جعل الصناعة الصينية أكثر اكتفاءً ذاتيًا، لكن وانغ أقر بأن التجربة أظهرت أن الصين والولايات المتحدة لا يمكنهما فصل سلاسل التوريد أو قطعها.

كما أكد أن الصين ستسعى جاهدة إلى إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة إلى مسارها، قائلًا إن الولايات المتحدة لا تزال تنظر إلى الصين باعتبارها منافسًا رئيسيًا لها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...

السعودية اليوم
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...

السوق
إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...
السعودية اليوم

إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...

السعودية اليوم
الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...
السوق

الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...

السوق
شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...

السعودية اليوم
إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...
تكنولوجيا

إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...

تكنولوجيا
الهلال في موعد مع العالمية مجددًا
الرياضة

الهلال في موعد مع العالمية مجددًا

الرياضة