الصين تتوقف عن نشر بيانات إصابات كورونا

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها لن تنشر بعد الآن البيانات اليومية لعدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 التي دأبت على إصدارها منذ 2020، بدون أن تقدم أي تفسير لذلك.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه اعتبارًا من اليوم الأحد، لن ننشر معلومات يومية عن الجائحة.
وأضافت: المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بالجائحة لأغراض مرجعية وبحثية، من دون تحديد نوع أو تواتر البيانات التي سيتم نشرها من قبله، وفقًا لفرانس برس.
ولم تعد هذه الإحصاءات تعكس مدى الموجة غير المسبوقة من العدوى التي ضربت الصين منذ رفع التدابير الصحية الصارمة المتعلقة بسياسة صفر كوفيد في 7 ديسمبر الجاري.
وفي السابق، كانت اختبارات تفاعل البوليميراز التسلسلي “بي سي آر” شبه الإلزامية، تساعد على تتبع المنحى الوبائي بشكل موثوق. لكن المصابين باتوا يجرون الآن اختبارات ذاتية في المنزل، ونادرًا ما يبلغون السلطات بالنتائج، مما يحول دون الحصول على أرقام موثوقة.