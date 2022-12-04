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شمل ذلك مدينة ووهان نقطة انطلاق الوباء

الصين تستجيب للاحتجاجات وتخفف سياسة زيرو كوفيد 

2022-12-04 الساعة 4:05
الصين تستجيب للاحتجاجات وتخفف سياسة زيرو كوفيد 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أعلنت عدة مدن في الصين عن تخفيف قيود الإغلاق الصارمة المفروضة فيما يُعرف باسم سياسة زيرو كوفيد، وذلك على إثر اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في الدولة.

وقالت السلطات في منطقة أورومتشي عاصمة شينجيانغ التي اندلعت فيها شرارة الاحتجاجات، إنها ستعيد فتح مراكز التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من الأماكن اعتبارًا من يوم الاثنين، لتنهي بذلك عمليات الإغلاق الصارمة التي استمرت طويلًا.

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كما سيتم إعادة فتح صالونات التجميل ومقاهي الإنترنت وغيرها من الأماكن الداخلية لكن يجب أن يكون اختبار كوفيد سلبيًا لمدة 48 ساعة.

وألغت كل من ناننينغ، عاصمة منطقة جوانجشي الجنوبية ووهان المدينة التي بدأ منها الوباء في عام 2019، شرط إجراء اختبار كوفيد لركوب مترو الأنفاق.

سبب الاحتجاجات في الصين 

وكانت المظاهرات اندلعت بسبب حريق قاتل أودى بحياة العشرات، حيث لم يستطع رجال الإطفاء الوصول في الوقت المناسب بسبب قواعد الإغلاق، ومن هنا انطلقت الاحتجاجات إلى أكثر من 20 مدينة أخرى.

وكانت الاحتجاجات عرضًا غير مسبوق للعصيان المدني في الصين منذ تولى الرئيس شي جين بينغ السلطة في عام 2012، وفي الأيام التي تلت ذلك، أعلنت العديد من المدن عن تخفيف عمليات الإغلاق والاختبارات الإلزامية وقواعد الحجر الصحي.

تأثر مدينة آيفون بالمظاهرات

وقالت السلطات، اليوم الأحد، إن الناس في مدينة تشنغتشو التي هزتها اضطرابات عنيفة الشهر الماضي، وهي المدينة المركزية التي يوجد بها أكبر مصنع iPhone في العالم وتُسمى مدينة الآيفون، لن يضطروا بعد الآن إلى الخضوع الإلزامي لاختبارات كوفيد عند ركوب وسائل النقل العام وسيارات الأجرة وزيارة الأماكن العامة.

الصين تستجيب للاحتجاجات وتخفف سياسة زيرو كوفيد 

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