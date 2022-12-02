الصين تطرح سيارة بمميزات عصرية فريدة

تعتزم شركة JAC الصينية طرح سيارة JS6 في روسيا وبعض الأسواق العالمية الكبرى.

مميزات السيارة

وتتميز هذه السيارة بتصميم أنيق وهيكل مدروس وفقًا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، فضلًا عن تقنيات الإضاءة الممتازة فيها والتي تعتمد مصابيح LED.

كما جاءت هذه السيارة بأبعاد تشبه أبعاد سيارات Toyota RAV4 وGeely Tugella الجديدة، إذ حصلت على هيكل بطول 4 أمتار و60 سنتيمترًا، عرضه 198 سم، ارتفاعه 170 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 272 سم، أما مسافة الخلوص الأرضي له فـ 160 ملم.

وتميزت JS6 من حيث التقنيات الداخلية إذ زودت بنظام إضاءة داخلي متطور، ونظام مولتيميديا يمكن التحكم به عبر الأوامر الصوتية، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، كما ثبتت بين المقاعد الأمامية لوحة لمسية للتحكم بأنظمة الصوت وأنظمة التكييف وبعض التقنيات، وحصلت واجهة القيادة على لوحة كبيرة تحوي شاشتين لمسيتين بمقاس 12.3 لكل واحدة.

وزودتها JAC بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة، ونظام تشغيل المحرك والمصابيح عن بعد، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 180 و184حصانًا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.