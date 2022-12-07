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الخضوع للعزل المنزلي

الصين تعلن رسميًا تخفيف قيود كورونا

2022-12-07 الساعة 10:42
الصين تعلن رسميًا تخفيف قيود كورونا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد على نطاق واسع، مؤكدة أن بعض الإصابات يمكن أن تخضع لتدابير عزل في المنزل، كما خفضت شروط إجراء فحوص بي سي آر.

العزل المنزلي

وأفادت وكالات الأنباء، في نبأ عاجل لها اليوم، بأنه بموجب الإرشادات الجديدة التي كشفت عنها لجنة الصحة الوطنية في بكين يخضع للعزل في المنزل المصابون الذين لا تبدو عليهم عوارض والمصابون بعوارض طفيفة المؤهلون للعزل المنزلي. وستقوم السلطات بالحد من نطاق اختبارات الحمض النووي وخفض وتيرة الفحوص.

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وكان مطار بكين أعلن، أنه توقف عن إلزامية تقديم فحص كورونا السلبي للقادمين، اعتبارًا من أمس الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022.

إصابات جديدة

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين، كشفت عن تسجيل 28062 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخامس من ديسمبر، منها 5046 ظهرت عليها أعراض و23016 بدون أعراض، حسبما نقلت رويترز.

وتعد الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس للمرة الأولى أواخر عام 2019 في مدينة ووهان بوسط البلاد، آخر دولة كبرى تحاول وقف انتقال العدوى عبر الحجر الصحي والإغلاق والاختبارات الجماعية.

مخاوف التطعيم

ويعتقد أن المخاوف بشأن معدلات التطعيم، بخاصة بين كبار السن، تحتل مكانًا بارزًا في تصميم الحزب الشيوعي الحاكم على التمسك باستراتيجيته المتشددة لمكافحة كوفيد-19، إذ يخشى البعض من موت الملايين في حال رفع القيود بشكل كامل.

وكانت مدن صينية، من بينها أورومتشي في أقصى الغرب، قد أعلنت تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا الأحد، إذ تحاول الصين جعل سياسة صفر كوفيد أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي وأقل إزعاجًا بعد احتجاجات غير مألوفة على القيود الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات، إن أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ، حيث انطلقت أولى الاحتجاجات، أعادت فتح مراكز التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من الأماكن اعتبارًا من الاثنين، بعد عمليات إغلاق صارمة استمرت شهورًا.

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